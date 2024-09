Modica: “Flash mob” per l’archeologa Annamaria Sammito

Il 9 settembre, dalle 15:00 alle 16:00, Via Grimaldi a Modica ospiterà un flash mob in memoria dell’archeologa Annamaria Sammito. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale VIA, intende rinnovare la richiesta all’Amministrazione Comunale e alle autorità di intitolare piazzetta Grimaldi alla Sammito, archeologa di grande rilievo scomparsa prematuramente nel 2021.

Nel novembre 2023, varie associazioni della Provincia di Ragusa e cittadini hanno presentato un’istanza con oltre tremila firme, accompagnate da testimonianze di archeologi, autorità religiose e docenti universitari, chiedendo la deroga alla norma che prevede un’attesa di 10 anni prima di intitolare luoghi pubblici a una persona defunta. La Prefettura può concedere tale deroga per figure che abbiano meriti eccezionali, come nel caso della Sammito, che è stata un’importante figura culturale e archeologica della Regione Sicilia e del Comune di Modica.

Oltre alla commemorazione, il flash mob sarà anche un’occasione per sensibilizzare riguardo alle condizioni di degrado di piazzetta Grimaldi, segnalata per problemi legati allo spaccio, risse e mala movida.

© Riproduzione riservata