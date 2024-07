Modica: è caccia a un fortunato giocatore. Vinti 1 milione di euro al “Million Day”

Giovedì scorso è stata una giornata memorabile per un fortunatissimo scommettitore di Modica che ha vinto un milione di euro al gioco “Million Day – il milione che vorrei”. Anche a Licata, in provincia di Agrigento, è stata registrata una vincita di un milione di euro. In un solo giorno, la Sicilia ha visto l’assegnazione di due milioni di euro in due diverse province. A livello nazionale, l’estrazione ha distribuito ben 9 milioni di euro, con la combinazione vincente 11, 18, 20, 22 e 27, in sei regioni, compresa la Sicilia.

Tante vincite in una sola estrazione

Secondo quanto riportato da Agipro News, mai nella storia del gioco si erano verificate così tante vincite in una singola estrazione. La notizia della vincita a Modica si è diffusa rapidamente nella mattinata di venerdì, scatenando la consueta “caccia” al vincitore, con molte persone curiose di scoprire chi possa essere il fortunato scommettitore.

