Modica, allarme sicurezza davanti alla scuola dell’infanzia di Torre Cannata: “Non aspettiamo che accada una tragedia”

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È il padre di un bambino e docente della scuola pubblica, a lanciare un appello alle istituzioni per chiedere interventi urgenti a tutela dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani”, nella sede distaccata di Torre Cannata, in via Michelica Malvagia.

In una segnalazione indirizzata al sindaco di Modica, al Comando di Polizia Municipale e alla dirigente scolastica, Carlo Cilia denuncia le criticità legate alla sicurezza stradale negli orari di ingresso e uscita dalla scuola. La strada, stretta e priva di marciapiedi, costringe genitori e bambini dai tre ai sei anni ad attendere e camminare direttamente sull’asfalto, a stretto contatto con il traffico veicolare.

A destare preoccupazione è anche la segnaletica: se all’imbocco della via è presente un avviso generico della presenza di bambini, in prossimità del cancello mancano le strisce pedonali e cartelli ben visibili che invitino gli automobilisti a rallentare. L’edificio, inoltre, sarebbe privo di una targa identificativa esterna che ne evidenzi chiaramente la funzione scolastica. Anche il dosso già presente, secondo quanto segnalato, non sarebbe sufficiente a garantire un rallentamento adeguato dei veicoli in entrambe le direzioni.

Cilia riferisce di aver assistito al passaggio di un camion della raccolta dei rifiuti che avrebbe attraversato il dosso senza rallentare sensibilmente, perdendo alcuni sacchetti sulla carreggiata, a pochi passi dalle persone presenti. Nella segnalazione viene evidenziata anche l’assenza di un presidio della Polizia Locale o di personale addetto al controllo del traffico durante gli orari di entrata e uscita.

Tra le richieste rivolte al Comune figurano la realizzazione delle strisce pedonali, l’installazione di segnaletica verticale ad alta visibilità, la valutazione di due dossi rallentatori, uno per ciascuna estremità del tratto stradale, e la presenza di un presidio della Polizia Locale o di un ausiliario del traffico negli orari di maggiore affluenza.

Alla dirigente scolastica dell’I.C. “Raffaele Poidomani” viene invece chiesto di installare una targa ufficiale ben visibile all’esterno dell’edificio e di sostenere formalmente la richiesta di messa in sicurezza presso gli uffici comunali competenti. Alla segnalazione sono state allegate fotografie dei luoghi.

L’appello di Cilia nasce dalla preoccupazione di un genitore e dalla sensibilità di un docente e cittadino, con l’obiettivo di ottenere interventi preventivi prima che si verifichi un incidente. La richiesta è chiara: garantire maggiore sicurezza ai bambini e alle loro famiglie, affinché l’ingresso e l’uscita da scuola avvengano senza rischi evitabili.

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