Marina di Modica, in autunno la natura si riprende i suoi spazi: una garzetta tra le onde

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In autunno, quando i bagnanti lasciano lentamente l’arenile e la scogliera, la natura si riprende i propri spazi e il litorale modicano torna a svelare un volto più selvaggio e suggestivo. Ed è proprio in questa stagione che arrivano cartoline affascinanti, capaci di raccontare la bellezza della costa anche lontano dalla frenesia dell’estate.

Una di queste è lo scatto pubblicato da Angela sui social, che ritrae una splendida garzetta, elegante uccello dal piumaggio bianco, intenta a camminare sugli scogli, mentre alle sue spalle le onde si infrangono schiumose sulla riva.

Il lungo becco nero, le zampe sottili e scure e le caratteristiche dita gialle rendono inconfondibile questo piccolo airone, che frequenta anche le coste siciliane alla ricerca di pesciolini e piccoli crostacei.

La scena ha qualcosa di poetico: da una parte il mare, con la sua energia e il continuo movimento delle onde; dall’altra la garzetta, che avanza con passo leggero tra le rocce, come se quel tratto di costa fosse da sempre il suo regno.

L’immagine ci ricorda che Marina di Modica non è soltanto spiagge affollate, ombrelloni e giornate estive. È anche un ambiente naturale ricco di vita, dove, con l’arrivo della stagione più tranquilla, è possibile cogliere presenze e scorci che spesso sfuggono durante i mesi della grande affluenza turistica.

Quando l’estate lascia spazio all’autunno, il litorale cambia volto e regala nuove emozioni. Basta saper guardare per scoprire che, tra la schiuma delle onde e gli scogli, la natura continua a raccontare la sua storia.

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