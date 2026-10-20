Maltempo, allerta gialla in Sicilia: temporali e rischio di allagamenti

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Torna l’allerta meteo in Sicilia. Per domani, mercoledì 21 ottobre, la Protezione Civile nazionale ha valutato un livello di allerta gialla anche sull’Isola, a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia e che porterà piogge e temporali su numerose regioni. Il peggioramento interesserà inizialmente il Nord e il Centro della Penisola, per poi estendersi anche a parte del Meridione. Le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco, con fenomeni localmente intensi e possibili disagi alla circolazione.

La Sicilia rientra tra le sedici regioni italiane interessate dall’allerta gialla, mentre in sei regioni, tra cui Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania, sono previste aree con criticità arancione. L’attenzione è rivolta soprattutto al rischio idrogeologico e idraulico. Anche precipitazioni concentrate in poche ore possono provocare allagamenti, difficoltà lungo le strade e problemi nelle aree attraversate da torrenti e corsi d’acqua. Per quanto riguarda la provincia di Ragusa, il livello di attenzione riguarda in particolare le zone maggiormente esposte agli accumuli d’acqua, i sottopassi e la viabilità secondaria. Sarà comunque il bollettino regionale a definire nel dettaglio le aree interessate e l’intensità delle criticità previste.

L’allerta gialla non significa che pioverà intensamente ovunque, ma segnala condizioni atmosferiche potenzialmente instabili, con fenomeni che possono svilupparsi rapidamente e interessare territori anche molto circoscritti. La Protezione Civile invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a prestare particolare attenzione durante gli spostamenti, evitando di attraversare strade allagate o corsi d’acqua in piena. Il quadro meteorologico resterà sotto osservazione nelle prossime ore, anche in relazione agli eventuali provvedimenti delle amministrazioni comunali.

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