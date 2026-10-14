Ma stava preparando un’arrustuta in rotatoria? A Modica il fai da te supera ogni limite

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

MODICA – Altro che giardinaggio creativo. Al Polo commerciale di Modica qualcuno avrebbe pensato bene di trasformare la pulizia di un’aiuola in uno spettacolo con tanto di fuoco, proprio al centro di una rotatoria. Una nuova frontiera del fai da te: quando le erbacce non si tagliano soltanto, ma si pensa bene di eliminarle direttamente con il fuoco.

La scena, immortalata in una foto arrivata alla redazione, ha attirato l’attenzione degli automobilisti di passaggio. Nell’immagine si vede un uomo intento in quelle che sembrano operazioni di pulizia dell’aiuola, nella zona del Polo commerciale. E a quanto pare, per completare il lavoro, sarebbe stato scelto un sistema decisamente poco convenzionale: bruciare le sterpaglie sul posto.

A guardare la scena, la prima domanda viene quasi spontanea: ma stava preparando un’arrustuta in mezzo alla rotatoria? Niente grigliata, almeno stando alle informazioni disponibili. Soltanto erbacce da eliminare.

Il dettaglio più curioso è però un altro. Perché, se l’obiettivo era semplicemente ripulire l’aiuola, la scelta di accendere un fuoco in una rotatoria trafficata non sembra esattamente un esempio da manuale di manutenzione del verde. Evidentemente, il vecchio metodo di raccogliere le sterpaglie e smaltirle correttamente dev’essere sembrato troppo banale.

La combustione dei residui vegetali, quando vietata dalle ordinanze o effettuata in violazione delle regole previste, può comportare sanzioni anche pesanti. Si parla, nella segnalazione ricevuta, di multe fino a 3.000 euro, importo che andrebbe comunque verificato in relazione alla violazione contestata e alla normativa applicabile.

Resta da capire chi stesse effettuando la pulizia e a quale titolo. Ma una cosa è certa: al Polo commerciale, almeno per una sera, la manutenzione dell’aiuola ha offerto uno spettacolo che difficilmente rientra nei normali programmi di giardinaggio.

Perché va bene il risparmio, va bene il fai da te, va bene pure la voglia di vedere finalmente pulite le aiuole. Ma trasformare una rotatoria in un piccolo falò per sbarazzarsi delle erbacce è un po’ come portare la motosega per tagliare una margherita: forse il lavoro si fa, ma il metodo lascia parecchio a desiderare.

© Riproduzione riservata