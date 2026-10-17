L’uomo che danneggia le automobili parcheggiate: raid notturno nel centro di Vittoria

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Atti vandalici in pieno centro a Vittoria. Un uomo avrebbe scassinato nella notte tra giovedì e venerdì alcune auto parcheggiate nella zona di via Cavour e del largo Marcello Guglielmino, a breve distanza dalla scuola Giovanni XXIII – Colonna.

Pare che l’uomo abbia danneggiato alcune auto, forse con l’intento di rubare, e che abbia anche defecato nella zona.

Alcuni proprietari hanno denunciato l’episodio. In alcuni casi alcune vetture avrebbero avuto anche danni gravi agli sportelli o i vetri e lo specchietto rotti. Alcuni residenti hanno immortalato l’episodio e alcune immagini (pur con il volto coperto per evitare che l’individuo venga riconosciuto) sono circolate su facebook.

Le immagini, acquisite dagli inquirenti, potrebbero consentire di dare un nome e un volto al responsabile dei furti e dei danneggiamenti e costituire un deterrente rispetto ai tanti episodi di microcriminalità che si registrano a Vittoria.

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