L’ufficio postale di Acate sarà ammodernato. Al via il Progetto Polis – Casa dei Servizi Digitale

Acate avrà un ufficio postale moderno, funzionale e in grado di offrire molti più servizi alla cittadinanza. Poste Italiane ha avviato dei lavori di ammodernamento dell’ufficio che presto avrà una struttura moderna e funzionale.

Il comune ha ottenuto la sostituzione del Postamat. Oltre a ciò è stato avviato il Progetto Polis – Casa dei Servizi digitale. Acate è uno dei comuni italiani inserito nel progetto di innovazione.



Quando i lavori saranno conclusi, la cittadina potrà avere un ufficio moderno e funzionale, che potrà erogare nuovi servizi, come il come passaporto elettronico e le dichiarazioni INPS. Sono previsti anche punti di accesso per la ricarica di veicoli elettrici con apposite colonnine.

