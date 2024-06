Libri d’aMare 2024: al via la decima edizione

La rassegna letteraria “Libri d’aMare” di Punta Secca celebra quest’anno la sua decima edizione con un programma variegato e interessante. Diretta da Domenico Occhipinti e Alessandro Renda, la manifestazione prevede quattro serate, ciascuna con temi e ospiti differenti, che si terranno in piazza Belvedere, dal lato del Faro. Ecco il calendario degli eventi:

Sabato 20 luglio: l’attore Ninni Bruschetta presenterà il suo libro “La scuola del silenzio” (Harper Collins) e dialogherà con il giornalista e direttore artistico Occhipinti.

Martedì 23 luglio: la scrittrice Melissa Panarello sarà presente per discutere il suo romanzo “Storia dei miei soldi” (Bompiani), dialogando con l’editor Mariagiovanna Fanelli.

Lunedì 29 luglio: la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo parlerà del suo libro “Domani c’è scuola”, affrontando il tema della dispersione scolastica insieme al giornalista e docente Andrea Cassisi.

Venerdì 9 agosto: per la serata di chiusura, l’artista Rocco Barbaro metterà in scena lo spettacolo comico “Menefotto” in piazza Faro. Introdotto dalla giornalista Simona Mazzone, Barbaro saluterà il pubblico firmando copie del suo libro “Frutti diversi” (Tramezzino editore), una raccolta di poesie in metrica dedicate alla frutta.

Tutti gli eventi inizieranno alle 21.45. Gli organizzatori consigliano di seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook della manifestazione: Libri d’aMare Punta Secca.

