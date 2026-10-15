Ha preso il via oggi, anche nel Ragusano come nel resto della Sicilia, la campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027, che proseguirà fino al 28 febbraio 2027. In via prioritaria, la vaccinazione dovrà essere garantita alle persone di età pari o superiore a 60 anni e ai soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze. […]
L’ex prefetto di Ragusa Annunziato Vardè nominato commissario dello Stato per la Sicilia
15 Ott 2026 21:44
Annunziato Vardè il il nuovo Commissario dello Stato per la Sicilia. Vardè, 66 anni, è un volto noto per la provincia di Ragusa, dove ha ricoperto il ruolo di prefetto dal 2012 al 2016.
Ragusa fu la sua prima sede prefettizia, nel 2016 venne trasferito a Brindisi e successivamente a Potenza e poi a Trieste, dove è rimasto fino al 2023. Suuccessivamente è stato nominato direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia. Ora il nuovo incarico che lo riporta in Sicilia.
Annunziato Vardè, nominato il 2 ottobre scorso dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si è insediato nel suo incarico a Palermo ed è stato subito ricevuto dal presidente della Regione Renato Schifani.
Vardè prende il posto di Stefano Gambacurta, nominato a gennaio di quest’anno.
Vardè, come si diceva, ha svolto il ruolo di prefetto a Ragusa per quattro anni. Durante il suo mandato firmò la relazione prefettizia che portò nel 2015 allo scioglimento del consiglio comunale e degli organi elettivi di Scicli.
Prima di Vardè un altro ex prefetto di Ragusa, Giovanna Cagliostro, ha svolto l’incarico di commissario dello Stato per un anno e mezzo, dal 2019 al 2020.
Il ruolo e i compiti del commissario dello Stato sono definiti dallo Statuto della Regione siciliana, ma si sono evoluti nel tempo. Egli è il rappresentante dello Stato in una Regione a statuto speciale. Tra i compiti più importanti c’è il controllo della legittimità costituzionale degli atti varati dalla regione siciliana.
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