Letture ad alta voce per bambini al suon di fisarmonica. Evento al Teatro Officinoff di Scicli

“A colpi di mantice” è il titolo dell’evento in programma domani sera, alle 18, nella sala del teatro Officinoff a Scicli in via dei Lillà. Sarà un momento con letture per bambini ad alta voce accompagnate dal suono della fisarmonica. Il progetto di letture ad alta voce, musicate dal vivo, è rivolto ai bambini dai 7 agli 11 anni. Una voce, accompagnata dai suoni di una fisarmonica, racconterà in modo originale e fantasioso, “La contadina furba”, una storia tratta da Fiabe Italiane di Italo Calvino, coinvolgendo i piccoli ascoltatori.

© Riproduzione riservata