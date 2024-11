Le opere fiabesche di Angelo Ruta in esposizione all’ex Convento del Carmine di Modica

La mostra “Segni quotidiani” di Angelo Ruta sarà inaugurata sabato 23 novembre e resterà aperta fino a domenica 26 gennaio 2025 presso gli spazi dell’ex Convento del Carmine a Modica. Questa esposizione, organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica in collaborazione con il quotidiano La Sicilia e curata da After Studio, rappresenta un’immersione nell’universo creativo dell’illustre illustratore modicano, noto per il suo lavoro sulle pagine de la Lettura, supplemento culturale del Corriere della Sera.

Un viaggio emozionale nell’arte di Angelo Ruta

La mostra raccoglie oltre cento opere realizzate negli ultimi vent’anni, tra illustrazioni editoriali, calcografie, serigrafie e manifesti. Le opere, suddivise in temi come pace e guerra, voci di donna, tempo, natura, psiche e libri, offrono una visione poliedrica della società contemporanea attraverso un linguaggio visivo semplice e comprensibile, capace di parlare a grandi e piccoli.

L’esposizione è arricchita da applicazioni scenografiche e video che permettono al pubblico di immergersi nei mondi immaginati dall’artista, creando un’esperienza interattiva e coinvolgente.

Il mondo di Angelo Ruta

Nato a Ragusa nel 1967, Ruta si è formato presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e si è distinto come artista versatile, operando nel campo dell’illustrazione editoriale, del design, del teatro e del cinema. Ha collaborato con editori italiani e internazionali e ha sperimentato con successo l’illustrazione applicata alla pubblicità e agli oggetti d’arredo. La sua arte si contraddistingue per la fusione tra segno grafico e colore, che dà vita a racconti visivi di forte impatto emotivo e intellettuale.

Secondo Maria Monisteri, presidente della Fondazione, e Tonino Cannata, sovrintendente e ideatore della mostra, l’opera di Ruta incanta con un linguaggio fiabesco e surreale, capace di toccare il vissuto e il pensiero di ciascuno di noi. Paolo Nifosì, storico dell’arte e curatore del catalogo, evidenzia come l’artista esplori una grande varietà di temi, trasformando le sue riflessioni in racconti visivi unici.

Informazioni utili

Durata : 23 novembre 2024 – 26 gennaio 2025

: 23 novembre 2024 – 26 gennaio 2025 Orari : Da martedì a domenica, 16:00 – 20:00

: Da martedì a domenica, 16:00 – 20:00 Luogo : Ex Convento del Carmine, Modica

: Ex Convento del Carmine, Modica Info: www.fondazioneteatrogaribaldi.com

