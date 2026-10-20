L’aula consiliare di Pozzallo sarà intitolata a Patrizia Burrafato: voto unanime del Consiglio comunale

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Un voto unanime, senza divisioni né distinguo, per rendere omaggio a una donna che ha lasciato un segno profondo nella comunità pozzallese. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo per intitolare a Patrizia Burrafato, scomparsa recentemente, l’aula consiliare di Palazzo La Pira.

Una decisione che va oltre il valore formale di una votazione e assume il significato di un riconoscimento condiviso, capace di unire tutti nel ricordo di una figura che ha rappresentato un esempio di equilibrio, dialogo e impegno sociale. Già presidente del Consiglio comunale, Patrizia Burrafato ha saputo interpretare il proprio ruolo istituzionale con rispetto, sensibilità e attenzione verso gli altri, portando avanti anche un importante impegno nella vita sociale della città. Il dialogo, l’ascolto e la condivisione sono stati tratti distintivi del suo modo di agire e di rapportarsi alle persone. «Di fronte a figure che hanno segnato il nostro tempo, non ci sono divisioni né distinguo», è il senso delle parole espresse dalla presidente del consiglio comunale Celestri dopo il voto, accompagnate dal ringraziamento a tutti i consiglieri che hanno sostenuto la proposta.

Intitolare a Patrizia Burrafato la sala più prestigiosa della casa comunale significa affidare alla memoria collettiva l’esempio di una donna che ha contribuito alla vita della comunità, dentro e fuori le istituzioni. Un gesto che assume ancora più valore proprio per l’unanimità con cui è stato compiuto.

Ora il percorso proseguirà con la richiesta dell’autorizzazione alla Prefettura di Ragusa, passaggio necessario per arrivare all’intitolazione ufficiale. Il voto del Consiglio rappresenta intanto un primo, importante passo per trasformare il ricordo di Patrizia in un segno duraturo: un tributo che Pozzallo vuole consegnare al futuro, riconoscendo in lei una figura capace di andare oltre le appartenenze e di lasciare un’eredità umana e istituzionale condivisa.

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