La Sicilia ha uno dei piatti regionali piú amati in Italia: la pasta alla norma si piazza al quarto posto

La cucina italiana, famosa in tutto il mondo per la sua varietà e qualità, ha una presenza dominante sui social media e nei motori di ricerca. BonusFinder Italia ha condotto uno studio per identificare i piatti regionali italiani più popolari, analizzando il numero di hashtag su Instagram e il volume di ricerca su Google. Fra questi, un piatto siciliano è risultato essere uno dei più amati, piazzandosi al quarto posto.

La classifica

Carbonara: con un punteggio di 9,33 su 10, la carbonara si conferma il piatto più amato. Su Instagram conta quasi 2 milioni di hashtag (#carbonara) e registra 125.000 ricerche mensili su Google. La semplicità e l’uso di ingredienti genuini come guanciale, pecorino romano e uova contribuiscono alla sua popolarità.

‘Nduja: questa specialità calabrese piccante ottiene un punteggio di 7,81 su 10, con oltre 160.000 hashtag su Instagram (#nduja) e 38.000 ricerche mensili su Google. La sua versatilità in cucina e il gusto deciso ne fanno un piatto molto apprezzato.

Canederli: il piatto tradizionale del Trentino-Alto Adige, noto anche come Knödel, si posiziona al terzo posto con un punteggio di 7,72 su 10. Su Instagram ha quasi 50.000 hashtag (#canederli) e 39.000 ricerche mensili su Google. Gli gnocchi di pane arricchiti con speck, formaggio e verdure sono tipici della cucina alpina.

Pasta alla Norma: Con un punteggio di 7,71 su 10, questa specialità siciliana è molto popolare, vantando quasi 40.000 hashtag su Instagram (#pastaallanorma) e 62.000 ricerche mensili su Google.

Pizza Napoletana: sebbene si classifichi sesta con un punteggio di 7,52 su 10, la pizza napoletana è uno dei piatti più iconici. Dichiarata patrimonio dell’UNESCO nel 2017, ha oltre 2.700.000 hashtag su Instagram (#pizzanapoletana) e 24.000 ricerche mensili su Google.

