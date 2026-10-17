La Sicilia conquista Ballando con le Stelle: anche Ragusa protagonista su Rai 1

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Non saranno soltanto i ballerini a conquistare la scena di Ballando con le Stelle. Quest’anno, sotto i riflettori del popolare programma di Rai 1, ci sarà anche la Sicilia, con i suoi paesaggi, le sue città e il suo straordinario patrimonio culturale. E tra i territori che troveranno spazio nel racconto televisivo ci sarà anche la provincia di Ragusa, pronta a mostrarsi al grande pubblico nazionale.

L’occasione nasce dalla convenzione sottoscritta tra la Regione Siciliana e Rai Com, che porterà le immagini dell’Isola all’interno di Ballando con le Stelle e dei suoi spin-off, Ballando on the Road e Ballando con Te. Per diverse settimane, il pubblico di Rai 1 potrà scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia attraverso vere e proprie cartoline televisive. Filmati, immagini e racconti accompagneranno le esibizioni dei concorrenti, mentre Milly Carlucci presenterà i territori protagonisti, trasformando uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana in una straordinaria vetrina di promozione turistica.

Anche la provincia di Ragusa avrà dunque la possibilità di raccontarsi davanti a milioni di telespettatori, valorizzando un patrimonio fatto di architetture barocche, paesaggi mediterranei e tradizioni. Resta da conoscere quali località della provincia saranno effettivamente inserite nelle clip e quando verranno trasmesse.

Intanto, questa sera, sabato 17 ottobre, alle 21.30, andrà in onda il terzo appuntamento del programma condotto da Milly Carlucci, affiancata da Simone Di Pasquale. Protagoniste speciali della puntata saranno la Signora Coriandoli e Rosanna Lambertucci, chiamate a esibirsi come ballerine per una notte. La prima si cimenterà in un merengue insieme a Chiquito, mentre Lambertucci affronterà un jive in coppia con Dario Scuderi.

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