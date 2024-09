La scuola media Pirandello di Comiso trasferita nel plesso Saliceto. Vandalizzata la palestra

Luci ed ombre sull’avvio del nuovo anno scolastico a Comiso. Sono già iniziati, da qualche settimana, i lavori per la demolizione del vecchio edificio della scuola media Pirandello e per la realizzazione del nuovo edificio che, tra tre anni, dovrà permettere di ospitare al meglio gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

A giugno e luglio è stato completato il trasferimento degli arredi e di tutto il materiale scolastico nel vicino plesso Saliceto, che in passato aveva ospitato classi di scuola primaria, di scuola dell’infanzia e che aveva utilizzato la palestra anche per attività ricreative di alcuni centri anziani. L’edificio è stato messo interamente a disposizione della media Pirandello. Ma esso mostra tutti i segni del tempo e sono stati necessari alcuni interventi di manutenzione, compreso la sistemazione dei bagni, in alcuni casi adattati alle esigenze dei bambini della scuola primaria.

I disagi del trasferimento. La palestra preda dei vandali inutilizzabile fino a ottobre

L’inizio del nuovo anno scolastico avverrà con alcuni inevitabili disagi. Pesa soprattutto la mancanza di una palestra adeguata. La palestra della scuola media Pirandello, che è un corpo a parte rispetto all’edificio della scuola e che non verrà demolita, dovrebbe essere ancora utilizzata dagli studenti che frequenteranno le lezioni nel plesso Saliceto. I due edifici sono abbastanza vicini e la palestra sarà raggiungibile a piedi.

Purtroppo però essa è stata vandalizzata. Quando sono stati avviati i lavori di demolizione e, per primo, di rimozione degli infissi, si è di fatto reso possibile l’accesso dall’interno alla palestra. Si è dimenticato di realizzare una parete divisoria (costruita solo successivamente) e ignoti vandali sono penetrati più volte all’interno della scuola e da lì hanno avuto facile accesso alla palestra. Hanno utilizzato gli estintori e hanno danneggiato buona parte del materiale e degli attrezzi della palestra, che solo in parte potrà essere recuperato. Parte del materiale era di proprietà della scuola, parte di alcune società sportive che l’avevano utilizzata. Gli operai sono ora al lavoro per il ripristino della palestra. Inoltre dovrà essere realizzato un nuovo allaccio Enel poiché il vecchio contatore della media Pirandello è già stato disattivato.

I lavori sono in corso e la palestra potrà essere pronta solo in ottobre. “Stiamo cercando di accelerare i tempi – spiega l’assessore alle Manutenzioni, Giovanni Assenza – ma ci sono purtroppo dei ritardi e degli imprevisti. Faremo di tutto per far si che l’anno scolastico, pur con i disagi del trasferimento provvisorio in un vecchio edificio, possa iniziare senza problemi”.

Si ipotizza la possibilità di utilizzare, nelle ore mattutine, gli impianti del PalaDavolos, che ospita le gare delle principali squadre di pallacanestro e pallavolo, l’Olympia basket e l’Ardens. “Se ci verrà richiesto daremo la disponibilità del palazzetto – continua Assenza – e cercheremo di mettere a disposizione i pulmini per il trasporto, compatibilmente con gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola”.

Sarà completata la palestra Spallanzani

Intanto, nei prossimi mesi, saranno completati i lavori nella palestra Spallanzani. La struttura è stata rimessa a nuovo e forse già entro il 2024 potrà essere messa a disposizione della scuola Monserrato. “Un’altra importante struttura che si aggiunge – continua Assenza – e che potrà essere utilizzata sia dalla scuola, sia dalle tante società sportive di Comiso, soprattutto giovanili”.

