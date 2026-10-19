La giovane amazzone Caterina Brancati, con Wendy conquista l’oro al campionato siciliano

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Il successo per la giovanissima sciclitana Caterina Brancati, del Club Ippico Ganaderia San Marco, è arrivato a conclusione del campionato siciliano multidisciplinare, firmato SEF-Italia e svoltosi presso il centro ADIM di Augusta. Impegno massimo, grande spirito di sacrificio, dedizione e volontà sono stati gli ingredienti di una prestazione di alto livello che ha portato alla vittoria.

“Alla fine di questo campionato, che ha visto scontrarsi tantissimi binomi, non posso che esprimere tutto il mio apprezzamento e la mia felicità per il binomio del mio cuore: quello formato dalla mia guerriera Caterina in sella a Wendy – sono le parole di Uccio Brancati, il papà della vincitrice – un binomio perfetto, in cui la follia dell’amazzone unita alla qualità di Wendy ha creato un mix di adrenalina pura. Un grandissimo risultato, inaspettato ma ricco di gioia e soddisfazione, perché arrivato dopo un lungo percorso di crescita: un 5° e un 1° posto assoluto di categoria. Un traguardo che profuma di sacrifici e di voglia di migliorarsi e che corona un grande lavoro”.

E’ una storia sportiva e familiare di grande pregio che ora viene impreziosita dai successi della giovanissima Caterina. “Sono veramente contento e fiero dei traguardi che Caterina ha raggiunto – continua Uccio Brancati -: mi rendono felice e pieno di gioia perché conosco bene i sacrifici fatti per arrivare fin qui. Un grazie particolare e di vero cuore va al Club Ippico Ganaderia San Marco, nelle persone degli istruttori Francesco e Rita, che con pazienza e dedizione hanno guidata la giovanissima amazzone indirizzandola con i loro consigli verso la vittoria finale e grazie alla groom Francesca, che si prende cura di Wendy e che si spende in consigli utili in questo sport dal grande fascino”.

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