Ispica, incendio a Marina di Marza: il proprietario del fondo si ustiona, trasferito a Catania in elisoccorso

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Momenti di apprensione a Marina di Marza, in territorio di Ispica, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un lotto intercluso. Nel corso dell’episodio, il proprietario del fondo ha riportato ustioni e si è reso necessario il suo trasferimento a Catania con l’elisoccorso.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento di una squadra operativa dei vigili del fuoco, giunta sul posto per affrontare l’emergenza e occuparsi delle operazioni necessarie in relazione all’incendio. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’area privata, ma restano da chiarire le circostanze che hanno portato al rogo e le cause che lo hanno originato.

Secondo le prime informazioni, il proprietario del fondo potrebbe essersi ustionato nel tentativo di spegnere l’incendio. Una ricostruzione che dovrà essere confermata, mentre le condizioni dell’uomo hanno richiesto il trasferimento in elisoccorso a Catania per le cure necessarie.

Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti di competenza per ricostruire la dinamica dell’accaduto e acquisire gli elementi utili a chiarire quanto successo.

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