Il nuovo libro di Ignazio Caloggero “Art Experience” sarà presentato a Ragusa. Questa domenica 8 settembre

L’8 settembre alle ore 18:00, presso l’auditorium del C.C.C. “Mimì Arezzo” in Via G. Matteotti n. 61 a Ragusa, sarà presentato il libro Art Experience di Ignazio Caloggero. Durante la presentazione sarà possibile visitare la mostra esperienziale Evanescenze: Oltre l’Orizzonte. Per chi non avesse ancora avuto modo di visitare la mostra , questa sarà l’ultima occasione, poiché la mostra sarà aperta dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e chiuderà al termine della giornata dell’8 settembre.

Il libro rappresenta un approfondimento tematico del volume “Turismo e Marketing Esperienziale. Edizione 2023. Per ciascuno dei principi esperienziali, considerati come indicatori di esperienza: Multisensorialità, Approccio culturale, Relazionalità, Partecipazione diretta, Apprendimento esperienziale, Tematicità, Estetica, Intrattenimento e Immersione viene descritta la loro applicabilità agli eventi espositivi di carattere artistico, fornendo centinaia di esempi operativi e casi di studio.

Il libro si inserisce nella campagna “Verso un nuovo orizzonte turistico e culturale” ed è di particolare interesse non solo per Artisti, Curatori di mostre , Critici d’arte e Galleristi desiderosi di approfondire l’applicazione dei principi esperienziali in ambito artistico e culturale, ma anche per un pubblico più ampio, poiché i principi esperienziali possono essere applicati in tutti i settori operanti nel campo del turismo e della cultura.

L’8 settembre sarà presentato anche un breve cenno al progetto “Verso un Nuovo Orizzonte Turistico e Culturale,” il cui scopo principale è promuovere i principi del Turismo Esperienziale e rinnovare il Turismo Culturale, adottando un approccio olistico tipico della Heritage Interpretation. Le iniziative previste includono formazione gratuita, risorse online e pubblicazioni specialistiche, tutte rese disponibili per gli operatori turistici e culturali. www.itinerariesperienziali.it/art-experience/

[image: WhatsApp Image 2024-09-04 at 11.49.36.jpeg]



© Riproduzione riservata