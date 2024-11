Il Mini Villaggio della Protezione Civile a Chiaramonte: 300 bambini hanno partecipato all’evento

Circa 300 bambini hanno partecipato ieri Chiaramonte Gulfi ad un evento di grande rilevanza educativa e sociale che per la prima volta è stato organizzato nel Comune montano : il Mini Villaggio della Protezione Civile, che ha coinvolto tutti i bambini delle scuole elementari, comprese quelle delle frazioni di Piano dell’Acqua e Roccazzo.

Organizzato dal Gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi e Giarratana e patrocinato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana, l’evento ha visto la collaborazione di numerose realtà associative e istituzionali, tra cui: VAB Sicilia (VAB Scordia, Iside Mineo, ESAF S. Agata Li Battiati); il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Modica; l’Associazione Nazionale VVF Volontari GOS di Modica; l’ARI di Ragusa con la stazione radiomobile; i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa; il Corpo Forestale di Ragusa; gli infermieri del 118 Sala Operativa di Catania.

Dimostrazioni ed esercitazioni sul campo

L’evento è stato caratterizzato da una serie di attività didattiche e pratiche rivolte agli studenti dell’Istituto Comprensivo Serafino Amabile Guastella. Tra le dimostrazioni più apprezzate lo spegnimento di un incendio e salvataggio di un gattino in quota a cura dei Vigili del Fuoco, le abilità dei cani da soccorso presentate dai gruppi cinofili, l’utilizzo del drone per monitoraggio ambientale, a cura del Corpo Forestale, le dimostrazioni di telecomunicazioni d’emergenza da parte dei radioamatori dell’ARI, le manovre di primo soccorso salvavita, illustrate dagli infermieri del 118.

I più piccoli hanno avuto anche l’opportunità di sperimentare direttamente l’uso di una lancia antincendio sotto la guida del gruppo VAB Scordia.

Un momento di comunità

Il Gruppo Alfa Regione Sicilia ha offerto a tutti i partecipanti un pranzo con piatti tipici degli Iblei, grazie alla cucina mobile. L’iniziativa ha favorito la conoscenza e il coinvolgimento attivo, trasmettendo ai giovani e alla comunità i valori della prevenzione, della collaborazione e del pronto intervento. Il presidente del Gruppo Alfa Protezione Civile Chiaramonte-Giarratana, Peppe Bellio, ha dichiarato: “E’ stata una giornata perfetta, ben riuscita. Non era la prima volta che si organizzavano delle esercitazioni a San Vito, ma è stata la prima volta che queste attività erano rivolte esclusivamente ai bambini”. All’evento è stato presente anche Mirko Scala, venuto direttamente dalla Toscana e presidente della VAB Italia, a cui le protezioni civili siciliane sono affiliate. Anche il sindaco di Chiaramonte, Mario Cutello, è intervenuto per portare un saluto e per congratularsi per l’ottima riuscita della giornata.

Foto: Dipartimento Regione di Protezione Civile

© Riproduzione riservata