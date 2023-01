Il “Crazy Show” torna a Ragusa. Tra gli ospiti Seryo e un menù tutto da gustare. VIDEO

Ritorna la serata di food e spettacolo “Crazy Show” a Ragusa. E questa volta, tra gli ospiti, anche il cantante Seryo, protagonista di vari talent italiani in tv. Il 27 gennaio a “I Cortili” di Ragusa, locale di tendenza, all’interno di Poggio del Sole, e noto per la sua ottima cucina, ci sarà una serata davvero speciale. La serata “Crazy Show” ospiterà come ospite principale il cantante Seryo.

Seryo, il cui vero nome è Nicola Cavallaro, è un musicista siciliano classe ’91 che ha già fatto parlare di sé in passato, avendo partecipato a importanti programmi televisivi come The Voice France e X Factor. Nonostante queste esperienze, Seryo ha deciso di ripartire da zero con un nuovo nome e una nuova identità artistica.

Il cambio di nome, infatti, segna per lui una vera e propria rinascita. Seryo spiega che il suo nuovo nome deriva da un modo di dire comune a Catania, la sua città, “fare il serio”, ma anche come aspirazione a una serietà intellettuale, poiché vuole lanciare messaggi veri e utili a chi lo ascolta.

La serata “Crazy Show” a “I Cortili” di Ragusa sarà quindi l’occasione per ascoltare dal vivo le nuove canzoni di Seryo e scoprire la sua nuova identità artistica. Inoltre, il locale, con la sua ottima cucina, sarà il luogo ideale per trascorrere una serata all’insegna della buona musica e del buon cibo.