Iacono lascia, Bennardo incalza Cassì: «Chi gestirà i conti del Comune?»

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Le dimissioni di Giovanni Iacono dall’assessorato al Bilancio di Ragusa non chiudono il caso, lo aprono. A poche ore dall’annuncio, ieri sera in Consiglio comunale il consigliere di ControCorrente Federico Bennardo ha chiesto al sindaco Peppe Cassì di spiegare come intende guidare il Comune verso le scadenze finanziarie delle prossime settimane. Il tono è rispettoso verso la persona, ma le domande sono precise.

Il rispetto per la scelta, poi le domande

Il punto è il momento in cui arrivano le dimissioni. Chi lascia è l’assessore al Bilancio, e il calendario di Palazzo dell’Aquila nelle prossime settimane è fitto: l’approvazione del bilancio consolidato, la variazione di bilancio autunnale e, soprattutto, il bilancio di previsione 2027-2029.

Iblea Acque e la Ragioneria senza dirigente

Alle scadenze contabili, viene evidenziato che ci sono altre due questioni aperte. La prima è la gestione di Iblea Acque, la società del servizio idrico. La seconda riguarda la macchina comunale: il contratto del dirigente della Ragioneria, Basile, è scaduto. Una situazione nota da tempo, si osserva, che non si capisce perché non sia stata affrontata prima con un rinnovo o con l’avvio di un concorso. Un settore strategico, è il ragionamento, non può restare senza certezze organizzative.

La richiesta al sindaco

Da qui la richiesta formale: viene chiesto al sindaco di chiarire al Consiglio e alla città quali siano le intenzioni dell’amministrazione e come intende affrontare questa fase. Cassì, nella dichiarazione di ieri, ha ringraziato Iacono per oltre otto anni di lavoro e ha annunciato che la nuova composizione della giunta sarà comunicata a breve. È lì che la città capirà chi erediterà i conti del Comune, e con quali tempi.

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