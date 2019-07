Grilo & Gambero, evento al lido Baja di Marina di Ragusa - Ragusa Oggi

Grilo & Gambero, evento al lido Baja di Marina di Ragusa

Condividi su:

Ritorna anche quest’anno a Marina di Ragusa l’evento Grillo & Gambero, la serata promossa dall’azienda Tenuta Bastonaca per vivere una delle calde serate estive all’insegna del buon vino condividendo allo stesso tempo il piacere per la buona tavola. Sotto il cielo di stelle, sulla morbida sabbia della costa ragusana o per chi lo preferisce nella parte interna del lido Baja, il prossimo 26 luglio a partire dalle ore 21.00 sarà di nuovo festa.

Il Grillo, da tutti ritenuti il vitigno principe dell’estate, è il vero protagonista dell’iniziativa che si pone come fine la promozione e conoscenza di questa antica cultivar ed in particolare dell’etichetta prodotta dall’azienda vitivinicola vittoriese che in contrada Bastonaca alleva le sue viti esclusivamente ad alberello, secondo un’antica tradizione agricola, nel rispetto della natura e seguendo la filosofia produttiva del noto enologo internazionale Carlo Ferrini. Sarà presente il sommelier FISAR e divulgatore di vini Giovanni Carbone che guiderà i presenti nella degustazione dell’annata 2018 del Grillo Sicilia DOC dell’azienda. In abbinamento saranno serviti gustosi assaggi di gamberi, cous cous, tempura e altri piatti a cura dello chef Stefano Massari. La serata, infine, sarà animata dalla musica della Revolution Blues Band. Partner dell’evento le aziende Aruci, Terra d’Aromi, Fattoria delle Milizie e Fagone Cipolla di Giarratana.

Il Grillo 2018 di Tenuta Bastonaca

Un vino dal colore dorato brillante, con sentori intensi che ricordano anche la banana, l’ananas, gli agrumi, il gelsomino mentre al sorso è fresco e presenta una spiccata acidità, data la giovinezza, e una buona sapidità. Un vino di classe, piacevolmente intenso e persistente. 13 mila le bottiglie prodotte.

L’azienda vitivinicolaUna dinamica azienda, fondata nel 2007 da Silvana Raniolo e dal marito Giovanni Calcaterra, entrambi con esperienza nel settore, i quali desiderosi di creare una propria cantina hanno pensato bene di acquistare dei terreni in C.da Bastonaca, una delle zone più vocate del Cerasuolo di Vittoria Docg, per impiantare i propri vigneti e allo stesso recuperare la struttura di un antico palmento del ‘700 per adibirla a cantina ed ospitare le degustazioni. L’idea dei due titolari è quella di puntare al futuro con lo sguardo però sempre rivolto a ciò che il passato ha insegnato. Da qui la scelta di coltivare le viti solo ad alberello. 17 gli ettari vitati tra cui ritroviamo i tradizionali Nero d’Avola, Frappato, Grillo ma anche un tocco d’innovazione con il Grenache ed il Tannat, in quantitativi questi minori, che si elevano verso l’alto crescendo appoggiati a delle canne, così come si usava un tempo. Una visione di agricoltura naturale, dove non si fa irrigazione, facendo in modo che la terra rossa sia insieme al suo calore l’elemento unico che contraddistingue i diversi vini prodotti. Tenuta Bastonaca, infine, ha dei vigneti pure sull’Etna dove produce due etichette, Etna Rosso ed Etna Bianco DOC.

INGRESSO € 25,00

(Per i bambini menu speciale € 5,00)