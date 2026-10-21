Giarratana, torna libero e finisce di nuovo in carcere dopo pochi giorni: ecco cosa è successo

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Era tornato in libertà solo da qualche giorno, ma è finito nuovamente in carcere. Un 58enne del luogo è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Giarratana con l’accusa di estorsione, dopo aver minacciato un altro residente del piccolo centro ibleo per ottenere del denaro.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe incontrato casualmente la vittima per le strade del paese, chiedendole una somma di denaro dietro minaccia. Dopo aver concordato un appuntamento per la consegna, però, non si è trovato davanti soltanto la persona che avrebbe dovuto consegnargli i soldi.

Ad attenderlo c’erano anche i Carabinieri, pronti a intervenire.

I militari avrebbero assistito alla consegna del denaro, per poi bloccare il 58enne e procedere all’arresto in flagranza per estorsione.

A rendere la vicenda particolarmente significativa è proprio il fatto che l’uomo fosse stato scarcerato soltanto pochi giorni prima. Stando a quanto riferito dai Carabinieri, il 58enne era già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e la persona ed era stato arrestato e detenuto più volte in passato.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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