Giarratana, paura per una bimba di un anno: cade e batte la testa, trasferita in elisoccorso a Catania

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Attimi di forte apprensione a Giarratana per una bambina di appena un anno, rimasta coinvolta in un incidente domestico mentre si trovava con la famiglia nel piccolo centro montano.

La piccola sarebbe caduta accidentalmente da una sedia, battendo la testa. Vista la tenerissima età e la dinamica dell’accaduto, sono stati subito attivati i soccorsi. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Sicilia.

Dopo una prima valutazione sanitaria, sul posto è intervenuto il personale del 118 e, considerate le condizioni della bambina e la necessità di effettuare accertamenti specialistici, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso a Catania.

La piccola è stata stabilizzata prima del trasporto e affidata alle cure dei medici del capoluogo etneo, dove è stata sottoposta agli esami necessari per escludere conseguenze legate al trauma riportato nella caduta.

Le prime ore sono state inevitabilmente caratterizzate dalla preoccupazione, anche per la scelta dei sanitari di ricorrere al trasferimento in elicottero. Successivamente, però, sarebbero arrivate notizie più rassicuranti: gli accertamenti diagnostici non avrebbero evidenziato lesioni gravi.

La bambina è rimasta comunque sotto osservazione medica per consentire ai sanitari di monitorarne le condizioni.

L’episodio ha destato grande apprensione a Giarratana, dove la presenza dell’elisoccorso e le operazioni di emergenza non sono passate inosservate. Una giornata di paura che, sulla base delle prime informazioni disponibili, sembra essersi conclusa senza le conseguenze più gravi inizialmente temute.

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