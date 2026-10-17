Fuochi d’artificio nella politica sciclitana: Fratelli d’Italia perde il coordinatore e nel centrosinistra si reclamano le primarie

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Alessandro Paternò, coordinatore di Fratelli d’Italia da poco meno di due anni, ha lasciato l’incarico con una nota di appena poche righe. Una decisione presa dopo la riunione del partito che si è tenuta ieri sera alla presenza del deputato regionale Giorgio Assenza.

Quelle di Alessandro Paternò sono dimissioni – almeno dice lui – senza ripensamenti arrivate dopo settimane di riflessione che hanno impegnato il giovane imprenditore sciclitano, conosciuto per essere un mix di politica, civismo ed impegno sociale. “Lascio per dedicarmi alla mia attività lavorativa – commenta Alessandro Paternò – avrei sperato di continuare nel mio ruolo di coordinatore ma frizioni all’interno del partito mi hanno portato a questa decisione estrema. Sono venute meno le condizioni di lavoro per andare avanti nel ruolo assegnatomi nel mese di febbraio del 2025”.

Decisione, comunque, che non sarebbe legata all’ingresso, ritenuto come prossimo, di due consiglieri comunali di peso all’interno del partito di Fratelli d’Italia: Desirè Ficili, fin dal giugno del 2022 presidente del Consiglio comunale senza scossoni nel suo operato di seconda carica istituzionale, e Lorenzo Bonincontro consigliere di lungo corso con un seguito di consensi di tutto rispetto. Ieri sera i due, sia Desirè Ficili che Lorenzo Bonincontro, hanno partecipato all’incontro. Il loro ingresso ufficiale all’interno del partito è atteso per i prossimi giorni ma la loro presenza è la conferma che non si tratta più di “simpatia” verso il partito ma di decisioni ponderate. Decisioni che avranno un peso in questa campagna elettorale in vista delle amministrative di primavera del 2027.

Ed, intanto, nel centrosinistra “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”. Si prende in prestito il famoso detto per dire che di primarie ci sono solo i proclami ma nulla di concreto nulla. E così Italia Viva e Partito Socialista, che propongono la candidatura a sindaco di Marianna Buscema, tornano alla carica cercando di sollecitare la memoria agli altri partiti dell’area di centrosinistra, dicendo di apprezzare le proposte emerse e chiedendo che vengano ufficializzate le primarie di coalizione. Primarie, almeno ad oggi, con Caterina Riccotti proposta dal Partito Democratico da settimane e Marianna Buscema da Italia Vita e Partito Socialista. Se si dovesse raggiungere l’unità dell’area progressista scenderebbero in campo, uniti, Partito Democratico, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra Italiana, Start Scicli, Scicli bene in Comune e Controcorrente.

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