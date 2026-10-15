Fumo dai contatori allo stadio di Modica, intervengono i vigili del fuoco al “Pietro Scollo”: ecco cosa è successo

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MODICA – Fumo dall’alloggiamento dei contatori elettrici e intervento dei vigili del fuoco allo stadio comunale “Pietro Scollo” di Modica. È accaduto ieri sera, intorno alle 22, quando è stata richiesta la presenza dei soccorritori per verificare un’anomalia nell’impianto elettrico della struttura sportiva.

La segnalazione riguardava la fuoriuscita di fumo dalla zona in cui sono collocati i contatori dell’energia elettrica. Una circostanza che ha richiesto le necessarie verifiche per individuare l’origine del fenomeno e accertare le condizioni dell’impianto.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno effettuato un primo controllo. Tra le possibili cause dell’anomalia ci sarebbe un cortocircuito, anche se l’origine del problema dovrà essere accertata attraverso ulteriori verifiche tecniche.

Non si sono sviluppate fiamme e non si sono registrate altre situazioni di pericolo. L’intervento si è concentrato sull’accertamento delle condizioni dell’impianto e sulla necessità di approfondire le cause della fuoriuscita di fumo.

Al termine delle prime verifiche, i vigili del fuoco hanno contattato gli operai di Enel, chiamati a effettuare ulteriori controlli e a procedere con gli eventuali interventi necessari per il ripristino delle condizioni di funzionamento.

L’episodio si è dunque risolto senza conseguenze, ma ha reso necessario un controllo tecnico per chiarire la natura dell’anomalia riscontrata nell’area dei contatori dello stadio modicano.

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