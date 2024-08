Fiori d’arancio per l’on. Nello Dipasquale. Ecco dove si è svolta la cerimonia

Momenti di gioia ieri pomeriggio per l’on. Nello Dipasquale che ha sposato Cettina Pagoto. I due si sono conosciuti al Comune di Ragusa, quando Dipasquale era sindaco di Ragusa e la Pagoto era la ragioniere capo. La cerimonia si è svolta a Lipari e a celebrare l’unione è stato il vicesindaco dell’isola, Saverio Merlino presso l’anfiteatro del castello con sullo sfondo il mare.

Festeggiamenti poi a Villa Enrica dove, dalla grande terrazza affacciata sulla baia di Marina Lunga, si può godere di una vista straordinaria dell’isola, scenario incantevole

Per il parlamentare ragusano, attorniato dai familiari e dagli amici più cari, un momento di felicità condiviso con i presenti. In verità una cerimonia molto intima con la volontà di vivere intensamente questo momento. Una trentina, infatti, gli invitati proprio per focalizzare l’attenzione sulla cerimonia.

