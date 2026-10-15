Festa per i 100 anni di suor Loreta a Ragusa: una vita di fede, preghiera e amore

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Una giornata speciale, ricca di emozione, gratitudine e spiritualità, per celebrare un traguardo straordinario: i cento anni di suor Loreta, religiosa delle Suore del Sacro Cuore di Ragusa.

Ieri, il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha presieduto una Santa Messa di ringraziamento per il centesimo compleanno della religiosa, riunendo attorno a lei le consorelle e quanti hanno voluto condividere questo momento di gioia e riconoscenza.

Un secolo di vita rappresenta un dono prezioso, fatto di esperienze, sacrifici, incontri e testimonianze di fede. Il traguardo raggiunto da suor Loreta diventa così un’occasione per rendere grazie al Signore per il cammino percorso e per la testimonianza di dedizione e consacrazione che la sua presenza rappresenta.

Attorniata dall’affetto delle consorelle, suor Loreta ha vissuto una celebrazione dal significato profondo, nella quale la preghiera si è intrecciata con la gioia di una comunità che si stringe attorno a una delle sue religiose in occasione di un compleanno davvero speciale.

A suor Loreta gli auguri più affettuosi, con l’auspicio che possa continuare a essere circondata dall’amore delle consorelle e dalla vicinanza di quanti le vogliono bene.

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