E’ scattato lo sciopero dei Tir: camion fermi e merci bloccate nei porti per cinque giorni

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È scattato alla mezzanotte lo sciopero degli autotrasportatori siciliani contro il caro carburanti. Da oggi, venerdì 16 ottobre, e fino alla mezzanotte di martedì 20 ottobre, una parte significativa del sistema dei trasporti dell’Isola si fermerà per protestare contro l’aumento dei costi che sta mettendo in ginocchio le imprese del settore.

Camion parcheggiati nei piazzali, motori spenti e semirimorchi carichi di merci che non saranno ritirati dalle navi in arrivo nei porti siciliani. È questa la modalità della protesta proclamata dal Comitato autotrasportatori siciliani, guidato da Salvatore Bella.

Il fermo rischia di avere ripercussioni sulla distribuzione delle merci e sull’approvvigionamento delle attività commerciali, con possibili conseguenze anche per la provincia di Ragusa, dove il trasporto su gomma rappresenta un elemento fondamentale per l’economia agricola e ortofrutticola. Particolarmente esposte sono le aziende della fascia trasformata, da Vittoria ad Acate, fino a Santa Croce Camerina, che quotidianamente affidano ai Tir il trasporto dei prodotti freschi verso i mercati nazionali.

Cinque giorni di fermo potrebbero tradursi in ritardi nelle consegne e difficoltà nella commercializzazione delle produzioni agricole, soprattutto per le merci deperibili.

La protesta arriva mentre in diverse regioni del Mezzogiorno si registrano difficoltà nei rifornimenti di carburante e il governo ha convocato per il 27 ottobre un tavolo nazionale con le associazioni dell’autotrasporto. Resta da verificare l’effettiva adesione allo sciopero e l’impatto che il fermo avrà sulla circolazione delle merci nei prossimi giorni.

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