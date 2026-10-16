Degna sepoltura ai morti, la chiedono i cittadini e la chiede la politica. Emergenza al cimitero di Pozzallo

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L’Amministrazione Ammatuna rassicura i cittadini che se emergenza c’è questa è sotto stretto controllo e costantemente monitorata.

A sollevare il problema è stato il consigliere comunale Giorgio Scarso interrogando l’esecutivo su cosa avesse fatto per alleggerire la pesante situazione cimiteriale con “una preoccupante carenza di loculi disponibili che sta costringendo molte famiglie a situazioni temporanee e disagevoli come il deposito provvisorio delle salme in camera mortuaria o a prestito in loculi di privati con evidenti ripercussioni psicologiche ed economiche per i cittadini già colpiti dal lutto”.

Scarso ha chiesto di conoscere lo stato dell’arte di quello che si riscontra al cimitero. La questione discussa in consiglio comunale ha trovato la pronta risposta dell’Amministrazione. “Gli ultimi venticinque loculi cimiteriali sono stati realizzati con fondi dell’Assessorato regionale alle autonomia locali ed undici erano stati impegnati attraverso una convenzione con i sodalizi cittadini – ha spiegato il vice sindaco Raffaele Monte – alcuni loculi risultano acquistati ma non ancora occupati in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale che consente in determinate condizioni l’acquisto anticipato per il coniuge anziano o in presenza di specifici requisiti. In caso di necessità ed emergenza l’Amministrazione può comunque disporne l’utilizzo.

A fronte delle criticità verificatesi nei mesi scorsi, si è provveduto a fronteggiare l’emergenza anche grazie alla collaborazione dei sodalizi”. Il vice sindaco parla anche di un progetto per nuovi loculi che dovrebbe beneficiare dei fondi della linea “Mare e territorio” presentato dal Ministero dell’Interno per il quale si attende il finanziamento necessario all’avvio dei lavori. Ad oggi tutte le salme hanno ricevuto una degna sepoltura nel cimitero della nostra città”. Dichiarazioni del vice sindaco che sono condivise dal responsabile del settore il quale ha annunciato che l’Amministrazione ha già dato mandato all’ufficio di predisporre la progettazione per la realizzazione di nuove tombe e di nuovi loculi cimiteriali.

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