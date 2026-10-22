Dal liceo di Vittoria al Quirinale, lo studente Samuele Tommaseo premiato come “Alfiere del lavoro”

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Dai banchi del liceo di Vittoria al premio di Alfiere del Lavoro. La lunga favola di Samuele Salvatore Tommaseo, diciannovenne vittoriese premiato ieri al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Samuele è uno dei 25 giovani studenti italiani della scuola secondaria superiore che hanno ottenuto il massimo dei voti, sia nel percorso scolastico che agli esami di maturità.

Samuele Salvatore Tommaseo, studente del liceo classico Stanislao Cannizzaro (sezione dell’Istituto superiore Mazzini) ha ottenuto 100/100 nel luglio scorso agli esami di maturità, ma tutto il suo percorso scolastico si è snodato con il massimo dei voti.

I 25 premiati sono stati scelti tra 4043 studenti eccellenti segnalati dalle varie scuole italiane. Tra questi, 3875 sono stati ritenuti idonei. Il numero dei giovani studenti premiati è legato a quello dei Cavalieri del Lavoro (anch’essi venticinque). Il premio vuole rimarcare la continuità e l’impegno nello studio e nella vita. I premiati hanno ricevuto l’attestato d’onore e la medaglia del presidente della Repubblica.

Sono due i ragazzi siciliani premiati: oltre a Samuele, l’ambito riconoscimento è toccato a Giovanni Francesco Arno, di Agrigento.

Oggi Samuele è uno studente universitario appena immatricolato alla facoltà di lettere classiche di Pisa. «Uno studente straordinario – così lo definisce la docente Marina Selvaggio – di recente ha partecipato al Certamen Ciceronianum di Arpino, uno dei più prestigiosi in Italia, ottenendo una menzione. In questi anni ha inoltre partecipato a più di 12 certamen e concorsi di latino, ottenendo premi e risultati eccellenti». «Questo premio – aggiunge la dirigente scolastica Emma Barrera – è il risultato di un percorso scolastico impeccabile, caratterizzato da impegno costante, dedizione, autentica passione per gli studi classici. A Samuele va la mia gratitudine perché ogni volta che un nostro studente ottiene riconoscimenti così importanti viene messo in luce l’impegno educativo, culturale e umano della nostra scuola».

(foto da : www.cavalieridellavoro.it)

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