Cristiano De André a Ragusa con le canzoni indimenticabili del padre Fabrizio

Le canzoni di Fabrizio De André arriveranno a Ragusa attraverso la voce, gli strumenti e soprattutto lo sguardo di chi quel patrimonio lo conosce da una prospettiva unica: suo figlio Cristiano.Il 10 dicembre al Teatro Duemila di Ragusa farà tappa il “De André canta De André Best of Tour 2026”, il progetto con cui Cristiano De André torna a immergersi nell’opera del padre, scegliendo alcuni dei brani che hanno segnato la storia della canzone d’autore italiana e riproponendoli con nuovi arrangiamenti.Non è un semplice concerto-tributo. Cristiano De André porta avanti da anni un vero percorso di rilettura dell’opera di Fabrizio, iniziato discograficamente nel 2009 e proseguito attraverso quattro album e numerosi tour. Una lunga esplorazione di canzoni che continuano a parlare di ultimi, libertà, guerra, amore, emarginazione e potere con una forza che sembra non risentire del tempo.La data ragusana è una delle ultime aggiunte al calendario del tour e porta così in provincia uno degli spettacoli musicali più strettamente legati alla memoria di Fabrizio De André.Sul palco Cristiano non sarà soltanto cantante. Da polistrumentista passerà tra chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino, accompagnato da Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria.Il repertorio del “Best of” attraversa le diverse stagioni artistiche di Fabrizio De André. Nei concerti del progetto hanno trovato spazio negli anni alcuni dei titoli entrati ormai nella memoria collettiva, da “Bocca di Rosa” a “La canzone di Marinella”, da “Via del Campo” a “Il testamento di Tito”, “Amico fragile” e altre pagine di un catalogo che Cristiano continua a rileggere senza limitarsi alla semplice imitazione dell’originale.È proprio questo uno degli elementi che ha reso il progetto duraturo: le canzoni del padre vengono rispettate nella loro identità ma attraversate dalla sensibilità musicale del figlio, che negli anni ha cercato una propria chiave interpretativa anche attraverso nuovi arrangiamenti e un uso molto personale degli strumenti.La tappa di Ragusa del 10 dicembre si inserisce nel calendario conclusivo del tour insieme agli appuntamenti di Brescia, Biella, Rovereto e Crotone. I biglietti per il concerto al Teatro Duemila sono già in vendita.Per il pubblico ragusano sarà soprattutto l’occasione di riascoltare dal vivo un repertorio che ha attraversato generazioni. E questa volta a riportarlo sul palco sarà Cristiano De André, chiamato ancora una volta a confrontarsi con un’eredità artistica ingombrante e straordinaria: quella di un padre le cui canzoni, a quasi trent’anni dalla morte, continuano a riempire i teatri.

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