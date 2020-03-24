Coronavirus: parziale chiusura aeroporti in Italia: i servizi utili per chi continua a viaggiare

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L’Italia e il mondo intero stanno vivendo una situazione drammatica: ognuno è chiamato a modificare il proprio stile di vita per un obiettivo comune, la lotta alla pandemia coronavirus. In molti, tantissimi, hanno cambiato le loro abitudini, annullato impegni, fatto rinunce. C’è chi però è costretto a continuare a lavorare e per farlo a spostarsi in aereo. Il 12 marzo scorso il Governo italiano ha emanato un decreto di chiusura temporanea fino al prossimo 3 aprile di alcuni aeroporti italiani dando incarico all’Enac, l’Ente nazionale di aviazione civile, di varare le procedure e le modalità di chiusura.

Sul sito del Ministero dei Trasporti sono ricordati gli scali che resteranno aperti: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino. Unici spostamenti consentiti sono quelli per i servizi essenziali, per i voli di stato, per trasporti organi, canadair e per servizi emergenziali.

Il trasporto aereo subisce così una drastica riduzione, ma questo non significa lo stop totale: molte persone continueranno a lavorare negli scali rimasti aperti e a viaggiare per gli scopi consentiti. Una situazione molto difficile che però può essere meno pesante grazie ad alcuni servizi, come la possibilità di parcheggiare a un prezzo conveniente, magari vicino ai terminal e senza la paura di ritrovare l’auto danneggiata o peggio non ritrovarla affatto.

All’aeroporto Fontanarossa di Catania, che compare tra gli scali ancora attivi, sono molto utili i servizi offerti da TravelCar. Innanzitutto la possibilità di prenotare direttamente online in modo da evitare perdite di tempo una volta sul posto, ma soprattutto ogni vicinanza stretta con gli altri, così come richiesto dalle indicazioni governative. Le tariffe di parcheggio sono molto vantaggiose, vantaggio ancora più conveniente se per caso si è costretti a lasciare l’auto per diversi giorni o magari non si conosca ancora la data di rientro o, cosa ancora più probabile di fronte all’imprevedibilità attuale, sia necessario posticiparla.

L’area di sosta è vicina allo scalo che potrà essere raggiunto con un comodo, rapido e sicuro servizio navetta, nel massimo rispetto delle attuali disposizioni normative: velocemente si raggiunge la struttura e non si hanno altre preoccupazioni legate alla propria auto, certi di averla lasciata in un luogo protetto – perché TravelCar offre anche un’assicurazione completa sui mezzi custoditi.

Non mancano ovviamente i servizi extra, come la pulizia dell’auto, la custodia delle chiavi – in modo da non correre il rischio di perderle in viaggio – e poi il servizio di ritiro e consegna che in questo periodo è quasi fondamentale. Se infatti i viaggi aerei consentiti sono solo quelli necessari, è molto probabile che chi debba partire sia costretto a farlo all’ultimo minuto e che quindi non abbia molto tempo per recarsi all’area parking e lasciare qui l’auto.

TravelCar mette a disposizione il servizio di ritiro e consegna: in pratica il cliente può lasciare l’auto nel luogo in cui gli viene più comodo, ad esempio proprio davanti al gate partenze, un operatore la ritirerà e la condurrà fino al parcheggio. Stessa soluzione per il ritorno: se il cliente non vorrà recarsi fino al parcheggio sarà possibile farsi accompagnare l’auto nel punto a lui più comodo. Ogni servizio sarà seguito da un’assistenza di altissimo livello che cercherà di rendere più serena possibile l’esperienza di chi è costretto a viaggiare anche in una situazione difficile come quella attuale.

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