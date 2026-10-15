Coppa Italia Ju Jitsu 2026, i modicani della Eragon sugli scudi

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La società modicana ha inaugurato la stagione agonistica 2026-2027 schierando nove atleti e conquistando un bottino complessivo di dieci medaglie: un oro, sei argenti e tre bronzi, in occasione della Coppa Italia Ju Jitsu 2026, disputata a Leini, in provincia di Torino, uno dei più importanti appuntamenti nazionali organizzati dalla Fijlkam.

La trasferta piemontese rappresentava per il team modicano dal maestro Christian Pediglieri, un test importante per il livello di preparazione e competitività deglio atleti che si sono cimentati nelle categorie Under 21, Under 18 e Under 16.

La società modicana, secondo quanto viene soccolineato in una nota dello Csen, ha ulteriormente rafforzato la propria struttura organizzativa attraverso l’acquisto di nuovi tatami e l’ampliamento degli spazi destinati agli allenamenti, investimenti che testimoniano la volontà di continuare a crescere e di offrire ai propri tesserati strutture

sempre più adeguate.

Il comitato provinciale Csen Ragusa, guidato dal presidente Sergio Cassisi, esprime notevole apprezzamento per gli straordinari risultati ottenuti dall’Eragon Ju-Jitsu Modica. “Ancora una volta una società del nostro territorio – duce Cassisi – riesce a distinguersi in una manifestazione nazionale di altissimo livello, portando in alto il nome di Modica e dell’intera

provincia di Ragusa. Le dieci medaglie conquistate rappresentano il giusto riconoscimento per l’impegno, i sacrifici e la passione che caratterizzano il lavoro di questa società” e testimoniano che “dietro ogni risultato ci sono mesi di allenamenti,

investimenti, programmazione e soprattutto una grande attenzione verso la crescita”.

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