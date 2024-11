Contro il bullismo, i maltrattamenti, la droga e la violenza: incontro fra polizia e studenti

ontinuano con successo le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione rivolte agli studenti delle scuole della provincia di Ragusa, promosse dal Questore con il supporto di Funzionari e operatori specialisti della Polizia di Stato. Questi incontri, che coprono tutte le età, dalle scuole dell’infanzia fino alle scuole superiori, hanno l’obiettivo di promuovere la Cultura della Prevenzione e l’affermazione della legalità, sensibilizzando le giovani generazioni su temi cruciali per la loro crescita.

Gli incontri

Il personale della Polizia di Stato interviene regolarmente nelle scuole per trattare argomenti come bullismo, cyberbullismo, maltrattamenti in famiglia, violenza di genere, abuso di sostanze stupefacenti e il rispetto del codice della strada. Alcuni dei progetti più significativi in corso includono “PretenDiamo Legalità”, “Spazi Possibili”, “Guida Sicura”, e “Un Poliziotto tra i banchi di scuola”, che sono attuati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con il supporto delle divisioni della Polizia Stradale e del Servizio Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica.

Un esempio concreto di questo percorso è l’incontro tenutosi ieri presso l’Istituto Tecnico Commerciale e Aeronautico Statale “Fabio Besta” di Ragusa, dove numerosi studenti hanno partecipato con grande interesse alla lezione tenuta da un Funzionario della Polizia di Stato e da esperti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica. Gli studenti hanno interagito attivamente durante l’incontro, dimostrando una grande curiosità su tematiche di grande attualità come la sicurezza online e la prevenzione di crimini cibernetici. Grazie al successo dell’incontro e alla partecipazione entusiasta, questo tipo di attività verrà replicato nei prossimi giorni per coinvolgere il maggior numero possibile di giovani.

Queste iniziative si pongono l’obiettivo di formare una generazione consapevole e rispettosa della legalità, preparando i giovani ad affrontare le sfide sociali e comportamentali del futuro in modo informato e responsabile.

