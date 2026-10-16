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Contributi agli studenti per i master anche all’estero: ecco come fare
16 Ott 2026 19:22
Da lunedì sarà possibile accedere alla piattaforma per richiedere i voucher per i master finanziati dalla Regione Siciliana. Si tratta di master universitari di primo o secondo livello, destinati ai laureati residenti in Sicilia da almeno 12 mesi. La misura è stata finanziata con 12 milioni di euro del PR Sicilia FSE+ 2021-2027 in tre anni, e punta a sostenere i laureati che intendono frequentare percorsi di alta formazione in Italia o all’estero, con un contributo economico a fondo perduto per le spese d’iscrizione.
«Dopo gli Stati generali della Scuola diamo un’altra buona notizia ai giovani siciliani: da lunedì avranno la possibilità di presentare le richieste per ottenere il contributo della Regione per frequentare un master. È una misura alla quale tengo particolarmente – afferma l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano – perché questo genere di percorsi ha un costo e non tutti i ragazzi hanno la possibilità di frequentarli anche per ragioni economiche”.
L’importo del voucher varia a seconda del master prescelto: per quelli di primo livello è previsto un contributo di 7 mila euro; per i percorsi di secondo livello di durata annuale, erogati in Italia e all’estero, di 20 mila euro; per i master sempre di secondo livello erogati in Italia e all’estero di durata pari o superiore a 18 mesi, invece, l’importa sale a 30 mila euro.
Complessivamente sono tre le finestre temporali previste per presentare le richieste: la prima sarà attiva dalle ore 10 del 19 ottobre 2026 fino alle 18 del 18 novembre 2026 al seguente indirizzo https://fse.regione.sicilia.it/voucher; le altre due nel 2027 e nel 2028. L’avviso pubblico per i master universitari è disponibile nel sito della Regione Siciliana a questo link.
cg/sb
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