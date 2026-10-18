Casamatta riapre il sipario: sei spettacoli e nuove sfide culturali per la stagione 2026/2027

Sei spettacoli da novembre a maggio, Pirandello, Neil Simon, nuove produzioni, comicità e teatro contemporaneo. Casamatta torna ad accendere la scena culturale ragusana con la stagione teatrale 2026/2027 e allarga il proprio progetto con due novità: un caffè letterario e una rassegna cinematografica.Lo spazio creativo di viale Europa 85, dopo l’estate trascorsa tra spettacoli e appuntamenti legati anche a “I pomeriggi del Decamerone”, si prepara così ad aprire un nuovo capitolo della propria attività.«Ogni stagione è il risultato di un anno di lavoro, di prove, di confronti e di scelte che cerchiamo di compiere con grande attenzione – spiega il direttore artistico Massimo Leggio –. Il nostro desiderio è proporre un teatro capace di parlare a pubblici diversi, di far ridere e commuovere, ma anche di lasciare domande e stimolare riflessioni».Il primo appuntamento è fissato a novembre con “Oh, Dio mio!”, testo di Anat Gov, diretto e interpretato da Valentina Ferrante e Massimo Leggio. Lo spettacolo sarà in scena il 20, 21, 22, 27, 28 e 29 novembre.A gennaio toccherà a “Evviva il condominio!”, di Jeremy Perkins, con la Compagnia Casamatta e la regia dello stesso Leggio. Le rappresentazioni sono previste il 15, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 gennaio.Febbraio porterà invece sul palco Luigi Pirandello con “Madri”, interpretato da Evelyn Famà per la regia di Carlo Ferreri, in programma il 12, 13, 14, 19, 20 e 21 febbraio.Nel mese di marzo spazio a “La strana coppia” nella versione al femminile di Neil Simon. In scena Irene Cascone, Alida Di Raimondo, Carmen Frasca, Salvo Paternò e Matteo Tomasello, diretti da Salvo Paternò. Le date saranno il 12, 13, 14, 19, 20 e 21 marzo.Ad aprile arriverà “Tre sull’altalena”, di Luigi Lunari, con Paolo Lanza, Salvo Paternò e Matteo Tomasello, per la regia di Carlo Ferreri e Massimo Leggio. Lo spettacolo andrà in scena il 9, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 aprile.Chiusura a maggio con Massimo Leggio e il terzo capitolo di “Come rido io”. “Come rido io – Vol. 3”, scritto e interpretato dallo stesso attore ragusano, sarà proposto il 14, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 maggio.Il cartellone conferma dunque una scelta precisa: alternare testi conosciuti e produzioni della compagnia, comicità e riflessione, mantenendo una programmazione lunga e distribuita nell’arco di diversi mesi.«Il pubblico che cresce di stagione in stagione ci dà la responsabilità e l’entusiasmo per continuare a migliorare – aggiunge Leggio –. Casamatta vuole essere una casa aperta, un luogo in cui sentirsi accolti e in cui le storie possano diventare un’esperienza condivisa».Ed è proprio l’idea di una “casa” della cultura a spiegare le altre due iniziative che partiranno da gennaio. Casamatta ospiterà infatti un caffè letterario, pensato come spazio informale dedicato ai libri, alla lettura e al confronto, e una rassegna cinematografica che riporterà sul grande schermo alcuni titoli della storia del cinema.«Il teatro è il cuore di Casamatta, ma crediamo che uno spazio culturale debba saper accogliere anche altre forme di espressione – sottolinea il direttore artistico –. Con il caffè letterario e la rassegna cinematografica vogliamo creare nuove opportunità per stare insieme, confrontarsi e riscoprire storie che continuano a parlarci».La stagione 2026/2027 segna così un ulteriore passo nel percorso dello spazio ragusano: non soltanto una programmazione teatrale, ma il tentativo di costruire durante tutto l’anno un luogo di incontro attorno a spettacoli, libri, cinema e nuove occasioni di partecipazione culturale.Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Casamatta al numero 388 4591604.