Cantus Novo compie dieci anni: un concerto domenica 9 giugno a Ragusa

Dieci anni insieme. Cantus Novo, l’associazione culturale che ha saputo conquistare il cuore di molti attraverso la sua passione per la musica, celebra un importante anniversario con un concerto speciale. L’appuntamento è fissato per domenica 9 giugno, alle ore 19:30, nella suggestiva cornice della chiesa della Badia, in corso Italia, a Ragusa.

Il maestro Giovanni Giaquinta, fondatore e direttore del coro polifonico e dell’ensemble di fiati che animeranno la serata, esprime così le motivazioni dietro questo evento: “Vogliamo comunicare a tutti, con questo evento, le ragioni che ci hanno portato a costituire questa realtà, vale a dire la nostra passione per la musica e la voglia di stare assieme. Durante questo concerto, attraverseremo i nostri primi dieci anni con i brani più caratterizzanti del nostro repertorio. Sarà, dunque, un bel momento da trascorrere assieme ed è per questa ragione che invitiamo a partecipare tutti coloro che intendono trascorrere una serata all’insegna della buona musica. Sarà l’occasione, dunque, per rivivere alcuni momenti straordinari, anche attraverso la visione di alcuni video e di alcune foto tra i più significativi di questo lungo periodo. Vi aspettiamo”.

Il concerto non sarà solo un momento di grande musica, ma anche un’occasione per rivivere alcuni dei momenti più significativi di questi dieci anni, attraverso la proiezione di video e foto che testimoniano il percorso dell’associazione. Un evento imperdibile per amici, simpatizzanti e per tutti coloro che hanno supportato Cantus Novo nel corso di questo decennio.

