Calcio, Promozione: il Santa Croce Soccer si aggiudica il derby battendo il Pro Ragusa

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Tre punti preziosi, ottenuti nel derby e in trasferta sul campo dei cugini del Pro Ragusa. Il Santa Croce Soccer si conferma in testa al girone D del campionato di Promozione. Dopo la larga vittoria contro la Megarese, la formazione biancazzurra supera anche l’ostacolo Pro Ragusa, imponendosi per 2-1 sul campo ragusano e confermando il proprio momento positivo. Le reti sono state messe a segno da Drame e Fotso, con Oyeyemi che ha accorciato le distanze per i padroni di casa.

“Vittorie così danno fiducia, ma dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e determinazione” dice mister Fabio Campanaro. La gara richiedeva concentrazione, personalità e capacità di dare continuità al successo precedente. Il Santa Croce ha risposto positivamente ma non c’è tempo per festeggiare né per cullarsi sugli allori. Domenica 18 ottobre il Santa Croce Soccer tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare la Sommatinese Calcio, nella gara valida per la quinta giornata del girone D.

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