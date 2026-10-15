Calcio, Promozione: Frigintini in affanno perde 3-0 in trasferta a Cassibile

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Una prestazione opaca e una sconfitta che brucia. Il più brutto Frigintini di questo inizio di stagione, perde senza grosse attenuanti al “Tuccitto” di Cassibile nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata del girone D del campionato di

Promozione. I rossoblu di Ciccio Di Rosa (in tribuna per squalifica e sostituito in panchina dal suo vice Maurizio

Cicciarella), sono scesi in campo con poca convinzione rendendo tutto più facile al Cassibile Fontane

Bianche di Domenico Porchia, che ha meritato ampiamente i tre punti in palio.

Una battuta di arresto che nulla pregiudica ma che deve essere presa da insegnamento. E’dopo i primi minuti di gioco che arriva il primo gol del Cassibile. Al 5’i padroni di casa si fanno minacciosi in area di rigore modicana con un tiro di Juan Pablo Orcellet che lasciato inopinatamente libero all’interno dei sedici metri ha il tempo per prendere la mira, ma spara alto.

È il preludio al vantaggio dei padroni di casa che arriva nel minuto successivo. Il Cassibile, infatti, guadagna un piazzato

sull’out destro nei pressi dell’area di rigore, e Figura sfruttando anche il favore del vento, imprime una traiettoria velenosa al pallone che arriva in area di rigore, dove in mischia Costa è il più lesto e mette alle spalle di Caruso.

Il Cassibile gestisce bene le fasi del gioco e rischia veramente poco. Al 19′, azione pericolosa del Frigintini i rossoblu; Enrico Paternò serve al centro per Sangiorgio bravo a smistare sulla sinistra per Lo Magno che controlla, converge al centro, entra in area e lascia partire un rasoterra sul primo palo che finisce di poco a lato. Al 33′ Cassibile vicinissimo al raddoppio. Musumeci in proiezione offensiva sulla destra crossa al centro, la sfera è deviata da Amato e si stampa nel sette alla sinistra di Caruso che poi si ritrova la palla tra le mani. Qualche istante dopo l’estremo difensore modicano è impegnato severamente da Figura il cui tiro è respinto con il corpo. Al 42′ il Cassibile resta in dieci per il doppio giallo rimediato da Musumeci che prima commette un brutto fallo a centrocampo che gli costa la prima ammonizione e subito dopo prova a trarre in inganno il signor Lauria (ottima la sua prova), che non casca nel tranello e lo ammonisce per la seconda volta mandandolo

anzitempo sotto la doccia.

Il Frigintini non sa approfittarne, anzi è il Cassibile a trovare il raddoppio nel secondo dei tre minuti di

recupero assegnati. Da un corner dalla destra, Caruso respinge ma la palla resta in area di rigore modicana, dove Vitelli ha lo spazio e il tempo per coordinarsi e colpire in rovesciata battendo per la seconda volta il portiere frigintinese.

Si va così al riposo con i padroni di casa avanti di due reti.

Nella ripresa Ciccio Di Rosa manda in campo Vitale e lascia negli spogliatoi Cavallo, ma la reazione

rossoblu non arriva. Al 20′ arriva anche il terzo gol dell’undici aretuseo, con Fontana che sfrutta un cross dalla sinistra deviato da Mallia, Caruso prova a smanacciare ma proprio sui piedi di Fontana che da pochi passi depone in rete

mettendo in cassaforte i tre punti per la sua squadra. Sabato si torna in campo e al “Pietro Scollo” i rossoblu ospiteranno il forte Noto con l’obiettivo di rialzare la cresta e giocarsela a viso aperto contro una delle big del girone D.



Cassibile Fontane Bianche – Frigintini 3-0

Marcatori: pt 6′ Costa, 47′ Vitelli, st 20′ Fontana

Cassibile Fontane Bianche: Campisi, Musumeci, Fontana, Figura (26′ st Barcio), Illustre, Costa, Buccheri (44′ pt Andolina), Imprescia (32′ st Giardina), Vitelli (25′ st Molisina), Jaun Pablo Orcellet, Terraciano (21′ st Bayi). A Disp: Amato, Greco, Giardina, Lautaro Orcellet. All. Domenico Porchia.

Frigintini: Caruso, Mallia,Amato, Concolino, Macauda, Denaro (15′ st Sortino), Lo Magno (15′ st Assenza), Cavallo (1′ st Vitale), Sangiorgio, Drago (33′ st Giurdanella), Paternò, a Disp: Vicari, Roccasalva, Modica, Spadaro, Ragusa. All. Ciccio Di Rosa (in panchina Maurizio Cicciarella).

Arbitro: Yari Lauria di Agrigento

Assistenti: Salvatore Puglisi di Catania e Giuseppe Diego Scarlata di Enna

Note: 42′ pt espulso Musumeci per doppia ammonizione

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