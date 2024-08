Bonifica del canale Fosso di Guardia-Micenci a Donnalucata. Meglio tardi che mai

Ci sono voluti due infortuni di villeggianti, ignari del pericolo, e ci sono volute le vibranti proteste da parte di residenti e vacanzieri per rivedere gli operai nel canalone Fosso di Guardia, ricadente nel perimetro urbano della borgata di Donnalucata e soprattutto in una delle zone di villeggiatura più qualificate per il suo mare e per la sua spiaggia libera. Da ieri sono iniziati i lavori di pulizia del canalone con gli operai ed i mezzi del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa intervenuti per rimuovere le erbacce ed i residui vegetali accumulatisi nei mesi invernali nella sede del canale. Un canale grande che taglia in due il centro abitato donnalucatese dalla zona del Palo Rosso al paesino di villeggiatura. Appena una settimana RagusaOggi aveva “denunciato” quanto di anomalo ci fosse nella zona.

L’intervento sta continuando anche stamattina. Spetta al Comune ora liberare dalla sabbia la foce del canale.

“Come Comune interverremo per ripristinare la foce del canale e liberarla dalla sabbia che, comunque, rimarrà sul posto ma verrà solo livellata – spiega l’assessore alle manutenzioni della giunta Marino, Enzo Giannone – speriamo di consegnare in tempi celeri ai residenti ed ai villeggianti un luogo pulito e sicuro. Nei sopralluoghi eseguiti è stato accertato che quanto veniva lamentato era la verità assoluta. Stiamo intervenendo anche su tutto il litorale costiero, pulendo ripetutamente le spiagge”.

© Riproduzione riservata