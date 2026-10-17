Bancali vuoti al mercato di Vittoria: gli effetti dello sciopero degli autotrasportatori

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Secondo giorno di sciopero dell’autotrasporto. Le conseguenze, per il comparto agricolo della fascia trasformata.

I box del mercato ortofrutticolo di contrada Fanello sono rimasti vuoti. Nessun produttore ha raccolto la merce, nessun camion o mezzo di autotrasporto ha varcato i cancelli per conferire la merce. Nessun commerciante si è presentato ai box.

Per alcune produzioni i giorni di stop rischiano di trasformarsi in un danno economico non indifferente. Zucchine, melanzane e cetrioli, ma anche altri prodotti, devono essere raccolti ogni due/tre giorni e gli agricoltori rischiano di dover invece raccogliere per mandare al macero la merce e per impedire che la pianta si danneggi con conseguenti rischi per la produzione. Un problema in più per un settore che ormai da decenni vive una grave crisi.

La protesta degli autostraportatori per il caro carburanti e per il conseguente aumento del prezzo del gasolio, che alza oltremisura il costo del trasporto, ormai insostenibile, ha già provocato i primi danni economici. E intanto si attende l’esito dell’incontro al quale parteciperanno anche gli autotrasportatori siciliani, in programma martedì a Milano con il ministro Salvini

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