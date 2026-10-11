Autostrade siciliane, 13,3 milioni per la sicurezza: finanziati 14 interventi su A18 e A20

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Quattordici interventi per migliorare la sicurezza sulle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo. La Regione Siciliana mette a disposizione 13,3 milioni di euro per lavori di manutenzione e mitigazione del rischio lungo le due arterie gestite dal Consorzio per le autostrade siciliane.

La giunta regionale ha approvato la copertura finanziaria attraverso la riprogrammazione dei fondi Poc Sicilia 2014-2020, recuperando risorse ancora disponibili e non impegnate. Il finanziamento consentirà al Cas di avviare i primi interventi più urgenti. Al centro del provvedimento ci sono l’A18 e l’A20, collegamenti strategici per gli spostamenti nell’Isola e percorsi ogni giorno da migliaia di automobilisti.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, sottolinea la rapidità con cui sono state individuate le risorse e indica nella sicurezza degli utenti l’obiettivo dell’operazione. Uno stanziamento che, nelle intenzioni del governo regionale, deve tradursi nell’avvio dei lavori necessari sulle due autostrade.

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