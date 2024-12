Ad Ispica arrivano 153 mila euro per una nuova elettrompompa al pantano Gariffi

Il dipartimento Regionale di Protezione Civile in Sicilia ha finanziato con 153 mila euro la sostituzione dell’elettropompa e dei quadri necessari al sollevamento delle acque del Pantano Gariffi a Ispica, da sempre soggetto ad allagamenti. Il finanziamento copre l’acquisto di una nuova e potente elettropompa, fondamentale per sollevare e scaricare in mare le acque accumulate dopo piogge intense o eventi alluvionali. Un’opera essenziale, insieme alla pulizia dei canali, già in corso, per migliorare il collegamento tra il Bacino Gariffi e il sito di acque basse dove operano altre pompe di collegamento.

Prossimi obiettivi

Tra i prossimi obiettivi, si prevede il dragaggio del Bacino Gariffi per aumentarne la capacità e il riutilizzo delle acque accumulate, trasformandole in una risorsa preziosa per affrontare future crisi idriche.

L’Assessore del Comune di Ispica, Massimo Dibenedetto propone una visione ambiziosa: fare di Ispica un modello per la gestione sostenibile delle risorse idriche, sollecitando il supporto di istituzioni regionali, nazionali ed europee.

