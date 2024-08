A Pozzallo concerto di Dargen D’Amico: continuano gli appuntamenti di Marefestival

Continuano le emozioni a Pozzallo con il Marefestival, eventi promossi dal Comune con il sostegno della Regione, del Libero consorzio dei Comuni di Ragusa e dell’Autorità di sistema del mare della Sicilia orientale, oltre all’organizzazione della Marcello Cannizzo Agency. Dopo il grande successo ottenuto da Orietta Berti, il festival cambia genere per accogliere uno dei cantanti più interessanti del panorama musicale italiano: Dargen D’Amico.

Chi è Dargen D’Amico

Il rapper, amatissimo e talentuoso, si esibirà in concerto lunedì 5 agosto, in piazza delle Rimembranze, per un appuntamento imperdibile. La serata prenderà il via alle 21:30, offrendo l’occasione per cantare a squarciagola sotto le stelle i successi più celebri di D’Amico. Questo evento promette di attirare soprattutto le giovani generazioni e tutti gli appassionati del suo stile innovativo.

“Ci attende un’altra serata da vivere con notevole intensità, così come è stato con Orietta Berti, anche se adesso il genere è completamente diverso,” commenta il sindaco Roberto Ammatuna. “Il nostro intento è quello di intercettare fasce differenti di appassionati di musica e fare in modo che la nostra città, durante il periodo estivo, si proponga come un centro di attrazione. Ci aspettiamo un’altra serata meravigliosa e siamo pronti a fare del nostro meglio perché tutto possa filare liscio.”

Il vicesindaco Raffaele Monte aggiunge: “Siamo stati davvero entusiasti del successo del primo appuntamento di Marefestival che speriamo di bissare anche lunedì prossimo. Non ci sono dubbi sul fatto che la nostra piazza delle Rimembranze si presti nella maniera più adeguata a ospitare eventi del genere. Cercheremo, anche in questa occasione, di fare tutto il possibile per accogliere al meglio chi verrà a trovarci. Vogliamo che queste serate possano risultare indimenticabili.”

