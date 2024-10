Venere e cometa in un unico scatto. Il fascino dell’Universo nella foto di Giovanni Tumino

Il fotografo Giovanni Tumino ha nuovamente dimostrato la sua abilità nell’immortalare fenomeni celesti rari, catturando uno scatto straordinario che riprende sia la Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS sia il pianeta Venere. La foto, ottenuta la sera del 12 ottobre 2024 dalla spiaggia di Punta Braccetto (RG), testimonia non solo la passione e la competenza di Tumino, ma anche la singolarità di un evento astronomico che ha incantato appassionati e osservatori di tutto il mondo.

Questo raro “incontro” tra la cometa e il pianeta è stato reso ancora più spettacolare dalla visibilità della cometa, che, dopo aver raggiunto la distanza minima dalla Terra (71 milioni di chilometri), è risultata osservabile persino ad occhio nudo al tramonto, puntando lo sguardo a ovest. Tumino, noto per la sua capacità di cogliere fenomeni simili in passato, ha saputo valorizzare l’occasione, realizzando una composizione che unisce il fascino del pianeta Venere con lo splendore fugace della cometa.

I dettagli tecnici del suo scatto sono altrettanto impressionanti. Tumino ha utilizzato una Canon RF con zoom 70-200 mm a 70 mm e apertura f/2,8, scattando otto pose di 1,6 secondi a ISO 6400. Per perfezionare l’immagine finale, ha impiegato un complesso lavoro di post-produzione, utilizzando software specializzati come PixInsight, LightRoom e Photoshop. Questo impegno tecnico ha consentito al fotografo di ottenere un’immagine chiara e affascinante, in grado di rendere giustizia alla bellezza dell’evento.

Giovanni Tumino è già noto per le sue foto di eventi astronomici, e questo nuovo scatto si inserisce nella sua collezione di immagini che catturano momenti irripetibili del cielo. La sua passione e attenzione ai dettagli fanno di lui una figura di riferimento nella fotografia astronomica, capace di farci scoprire le meraviglie del cosmo da una prospettiva privilegiata.

Con questa immagine, Tumino ci offre una finestra su un evento che unisce due corpi celesti distanti, ma visibili insieme nel nostro cielo. Un evento che ci ricorda quanto l’universo sia vasto e affascinante.

