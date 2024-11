Università: dal MUR 2 milioni agli atenei siciliani per contributo affitti studenti fuori sede

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha destinato un totale di 2.185.958,23 euro per sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede per l’anno 2024 nelle università siciliane. Questa misura è rivolta agli studenti con un ISEE non superiore a 20.000 euro che non ricevono altri contributi pubblici per l’alloggio.

Ripartizione dei fondi per gli atenei siciliani:

Università degli Studi di Catania: 1.042.378,23 euro

Università degli Studi di Messina: 213.969,46 euro

Università degli Studi di Palermo: 929.610,54 euro

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha sottolineato che garantire un posto letto agli studenti fuori sede è fondamentale per realizzare il diritto allo studio. Ha anche evidenziato l’importanza di sostenere le famiglie che affrontano difficoltà economiche per permettere ai figli di proseguire gli studi universitari.

Contesto e ulteriori risorse

Le risorse destinate agli atenei siciliani fanno parte di un più ampio stanziamento di 16 milioni di euro per il 2024, che si aggiunge ai 880 milioni di euro per le borse di studio. Questo investimento fa parte di una strategia più ampia per ridurre le disuguaglianze e migliorare le opportunità formative in Italia, mostrando un impegno concreto del governo verso il diritto allo studio e l’accessibilità all’istruzione universitaria.

