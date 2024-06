Torna a Modica la festa della musica

L’Associazione Artisti Associati è lieta di annunciare la 30ª edizione della Festa della Musica, che si terrà a Modica il 21 e 22 giugno 2024. L’evento, patrocinato dal Comune di Modica e promosso dalla Commissione Europea, dal Ministero della Cultura, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica (AIPFM), offre un’opportunità unica per celebrare la ricchezza e la diversità delle pratiche musicali.

La Festa della Musica è un evento globale che si tiene ogni 21 giugno in occasione del solstizio d’estate, coinvolgendo oltre 120 nazioni in tutto il mondo. Come sottolineato dalla Carta dei Principi di Budapest, firmata nel 1997, la Festa della Musica mira a valorizzare la molteplicità dei generi musicali e delle espressioni artistiche. Negli ultimi anni, l’evento ha registrato un’affluenza e una presenza sempre crescenti. Nel 2024, in Italia, la manifestazione coinvolgerà ben 629 città, 987 organizzatori, con 1120 eventi e oltre 18.000 artisti che si esibiranno in tutta la nazione.

L’iniziativa a Modica vedrà la partecipazione di oltre 100 artisti di diversi generi musicali, pronti a esibirsi in varie location della città, sia pubbliche che private. Tra i partecipanti ci saranno i Vivo con il loro sound elettronico, artisti della scena Hip Hop siciliana, LowerBass con la sua Drum and Bass, e Mario Raimo con un concerto pianistico di musica classica. L’orchestra Jacaranda proporrà brani in siciliano per una nuova musica popolare contemporanea, e ci saranno sorprese per gli appassionati di rock, soul, blues e folk. Verrà presentato anche il libro “Tutti poeti bambini brioscia” con l’autrice Lina Maria Ugolini accompagnata dall’orchestra dei giovani alunni dell’I.C. Santa Marta – E. Ciaceri. L’evento sarà arricchito da ballerini, street artists e molti altri.

“Rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un importante riconoscimento del ruolo della musica come linguaggio universale capace di unire le persone al di là delle differenze,” ha dichiarato Pamela Vindigni, presidente dell’associazione Artisti Associati – MaTT’Officina. La Festa della Musica di Modica si inserisce in un movimento internazionale che celebra la musica in tutte le sue forme e espressioni.

“La musica è gioia, spensieratezza, messaggera di condivisione e unione,” ha sottolineato Maria Monisteri, Sindaco di Modica. “Anche Modica ne celebra la festa e come Amministrazione siamo ben lieti di sostenere un’iniziativa che genera energia positiva. Ci godremo giorni da incastonare nell’estate di questa Città.”

