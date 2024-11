Sospesa la tratta Vittoria-Palermo: il sindaco scrive al presidente dell’AST

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha espresso la sua preoccupazione per la sospensione della corsa Vittoria-Palermo delle ore 9:00, con partenza da Modica alle 8:00, e il ritorno Palermo-Vittoria alle ore 14:45. In una lettera indirizzata al Presidente dell’AST (Azienda Siciliana Trasporti), Aiello ha chiesto con fermezza il ripristino immediato del servizio, definito essenziale per studenti e pendolari che necessitano di raggiungere il capoluogo siciliano per motivi di studio e lavoro.

Un appello per la comunità

Il Sindaco ha evidenziato che l’interruzione di questa corsa rappresenta un disagio significativo per la cittadinanza, sottolineando l’importanza di garantire un servizio di trasporto pubblico adeguato per una mobilità efficiente e accessibile.

Un auspicio per una soluzione rapida

L’amministrazione comunale ha espresso l’auspicio che l’AST intervenga rapidamente per ripristinare la corsa, rispondendo così alle esigenze di molti utenti. Questo servizio è considerato un elemento cruciale per la connessione tra Vittoria e Palermo, supportando chi si sposta regolarmente per lavoro e studio.

